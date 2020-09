Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betriebserlaubnis durch Veränderung am Fahrzeug erloschen (05/1009)

Speyer (ots)

09.09.2020, 23:35 Uhr

Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Erlöschens der Fahrerlaubnis leitete die Polizei am Mittwoch gegen 23:35 Uhr gegen einen 51-jährigen BMW-Fahrer aus Östringen ein. Dieser wurde im Birkenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass am Pkw die Felgen geändert und Distanzringe zur Verbreiterung der Fahrspur hinzugefügt wurden, ohne dass diese Änderungen begutachtet und in die Zulassungsbescheinigung eingetragen wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell