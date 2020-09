Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Hauswand durch in Brand geratenen Müll beschädigt (04/0909)

Speyer (ots)

03.09.2020, 02:00

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entzündete sich gegen 02:00 Uhr in der Kutschergasse ein Müllhaufen sowie eine Couch, welche an einer Gebäudewand abgestellt waren. Anwohnern gelang es, den brennenden Unrat abzulöschen. Wie es zu dem Brand kam, konnte nicht abschließend geklärt werden. Eine Selbstentzündung scheint jedoch derzeit unwahrscheinlich. Der durch den Brand an der Mauer entstandene Schaden dürfte ca. 1000EUR betragen. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Personen in der Kutschergasse aufgefallen sind, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

