Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bei Verkehrskontrollen zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer festgestellt (56/0909, 00/1009)

Speyer (ots)

09.09.2020, 20:05 Uhr, 10.09.2020, 00:05 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwoch kurz nach 20:00 Uhr im Otterstadter Weg, konnten die kontrollierenden Polizeibeamten bei dem 64-jährigen Rollerfahrer aus Speyer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Sein Fahrzeugschlüssel wurden an einen Angehörigen übergeben. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Ein 41-jähriger Germersheimer wurde am Donnerstagmorgen gegen 00:05 Uhr in der Lessingstraße angehalten, da ein Rücklicht an seinem Toyota defekt war. Auch bei diesem konnten die Polizeibeamten im Rahmen der Kontrolle Atemalkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille, weswegen ein Evidentialtest bei ihm durchgeführt wurde. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24 a StVG eingeleitet.

