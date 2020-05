Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Zeugen nach Vandalismus in Wustrow gesucht! ++ "Wer beobachtet verdächtige Personen in der Nacht zu Sonntag?" ++ Kleinkraftrad am JuZ angesteckt, Vandalismus und jetzt auch noch ...

++ Zeugen nach Vandalismus in Wustrow gesucht! ++ "Wer beobachtet verdächtige Personen in der Nacht zu Sonntag?" ++ Kleinkraftrad am JuZ angesteckt, Vandalismus und jetzt auch noch mehrere PKW zerkratzt -> Sachschaden von mehr als 5000 Euro verursacht ++

Lüchow-Dannenberg/ Wustrow

Zeugen oder Personen, die mögliche verdächtige Beobachtungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.-10.05.20) im Bereich Wustrow gemacht haben, sucht die Polizei Lüchow nach einer Serie von Vandalismus und einem Sachschaden von weit mehr als 5000 Euro.

Wie bereits berichtet hatten Unbekannte bzw. ein Unbekannter in der Nacht zwischen dem 09.05.20, 19.00 Uhr, und dem 10.05.20, 10.50 Uhr, in der Straße Am Fehl randaliert. Die Täter beschädigten einen Stromverteilerkasten, brachen den Heckscheibenwischer von einem Pkw ab und rissen diverse Blumen aus Blumenkübeln heraus. Parallel ging in der Nacht am Jugendtreff /-zentrum ein Kleinkraftrad in Flammen auf, so dass der Eingangsbereich ebenfalls beschädigt wurde (siehe auch Pressemitteilungen v. 10. und 11.05.20).

Jetzt wurde bekannt, dass in der Bahnhofstraße auch noch fünf abgestellte Fahrzeuge, u.a. VW Multivan, zerkratzt wurden.

Der Kriminalermittlungsdienst Lüchow hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt mit Nachdruck Zeugen oder Hinweisgeber auf verdächtige Personen oder Perspnengrüppchen aus der Nacht in Wustrow. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

