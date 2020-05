POL-LG: ++ Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Lüneburg ++ Ermittlungen nach Tötungsdelikt ++ Verdacht auf erweiterten Suizid ++

Polizeiinspektion Lüneburg

++ Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Lüneburg ++ Ermittlungen nach Tötungsdelikt ++ Verdacht auf erweiterten Suizid ++

Wegen eines Tötungsdelikts vor dem Hintergrund des Verdachts eines erweiterten Suizids ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft Lüneburg nach einem Vorfall in einer Wohnung eines Seniorenheim im LK Lüneburg in den Nachmittagsstunden des 10.05.20. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 85 Jahre alter Mann in den Nachmittagsstunden des 10.05. seine etwas lebensältere bettlägrige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in einem Alten- und Pflegeheim mit einem Messer getötet. Die Frau war gesundheitsbedingt bereits längere Zeit bettlägerig und wurde zusätzlich zunehmend dement. Der 85-jährige ist gesundheitlich ebenfalls erheblich eingeschränkt. Eine Pflegekraft, die das Ehepaar hatte versorgen wollen, fand die Frau leblos auf ihrem Bett vor. Der 85-Jährige befand sich neben dem Bett seiner Ehefrau und versuchte in diesem Moment, sich selbst mittels eines Küchenmessers das Leben zu nehmen. Alarmierte und zeitnah eingetroffene Polizeikräfte konnten den 85-Jährigen überwältigen und blieben hierbei selbst unverletzt. Der 85-Jährige wurde festgenommen und mit leichten Verletzungen zunächst ins Städtischen Klinikum Lüneburg und später in die Psychiatrischen Klinikum Lüneburg (PKL) gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zu dem tragischen Vorfall dauern an.

