Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alkohol in Discounter entwendet und in Gewahrsam genommen (42/0909)

Speyer (ots)

09.09.2020, 14:48 Uhr

Am Mittwoch gegen 14:48 Uhr kam es in einem Discounter in Speyer-Nord zu einem Ladendiebstahl durch einen 21-jährigen Mann aus Speyer. Dieser steckte sich zwei Flaschen mit hochprozentige Alkohol unter seine Kleidung und passierten den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Bei seiner Durchsuchung konnte die Polizei bei ihm das Diebesgut im Wert von ca. 11EUR auffinden und wieder an den Markt aushändigen. Der Beschuldigte ist bereits zurückliegend wegen Ladendiebstahl und weiterer Delikte mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Ihm wurde aufgrund des aktuellen Vorfalls ein Platzverweis ausgesprochen. Da er diesem nur kurzfristig Folge leistete, dann jedoch wieder vor den Discounter zurückkehrte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell