POL-PDLU: Frankenthal - Fahrzeug mit Bauschaum besprüht

Am Mittwochabend dem 09.09.2020, um 21:52 Uhr, besprühen bislang unbekannte Täter einen in der Schraderstraße in Höhe der Hausnummer 32 abgestellten grauen VW Golf mit Bauschaum. Als die Beamten vor Ort eintreffen, können diese bereits ausgehärteten Bauschaum entlang des gesamten PKW, aber auch in dem Auspuff feststellen. Im Rahmen weiterer Ermittlungen kann festgestellt werden, dass es sich bei den Tätern um zwei vermutlich männliche Personen mit schlanker Statur handelt, die dunkel gekleidet sind und vermutlich eine kurze Hose tragen. Bereits am 06.09.2020 ereignete sich ein ähnlicher Fall auf dem Schaffnereiplatz in Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

