Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Nissan-PKW zerkratzt

Limburgerhof (ots)

Am Dienstag, 08.09.2020, war ein Nissan auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Friedensau abgestellt. Im Zeitraum von 15:00 bis 15:20 Uhr wurde die Beifahrerseite dieses PKWs vom hinteren Kotflügel bis zur Motorhaube zerkratzt. Bislang ist unklar, wie es zu dem Schaden kam. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell