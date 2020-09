Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei sucht Eigentümer eines aufgefundenen Schmuckkastens (33/0809)

03.09.2020

Die Polizei sucht nach dem Eigentümer eines Schmuckkastens, der am 03.09.2020 beim Fundbüro der Stadt Speyer abgegeben wurde. Der Schmuckkasten (Leder, weinrot, ca. 25x16x14) wurde in der Nähe des Kletterwaldes Speyer beim Trimm-dich-Pfad aufgefunden und dürfte höchstwahrscheinlich einer Straftat entstammen. In diesem befanden sich beim Auffinden noch: 1 goldfarbene Damen-Armbanduhr, 2 Silberkettchen, 1 Kette mit schwarz/grauen Perlen, 1 Anhänger Bernstein, 1 Anhänger ital. Münze, 1 Anhänger oval mit Seidenmalerei, 1 Anhänger silbern mit Stein, 1 goldfarbener Ohrring in Blütenform mit Stein. Der Eigentümer bzw. Zeugen die Hinweise auf den Ableger des Schmuckkastens am Trimm-dich-Pfad geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-137 389 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

