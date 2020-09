Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Leichtkraftrad an Kreuzung übersehen, Zweiradfahrer bei Zusammenstoß leichtverletzt (60/0809)

Otterstadt (ots)

08.09.2020, 21:00 Uhr

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr kam es in Otterstadt im Kreuzungsbereich Kapellenstraße / Ringstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw, bei welchem der Zweiradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Eine 62-jährige VW Up-Fahrerin aus Quirnheim hatte den von rechts kommenden bevorrechtigen 16-jährigen aus Otterstadt auf seiner Yamaha übersehen. Diesem war es nichtmehr möglich, den Zusammenstoß zu verhindern. Er kollidierte mit der Beifahrertür des VW und kam zu Sturz. Hierbei verletzte er sich am Arm und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000EUR.

