POL-PDLU: Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Lambsheim (ots)

Am Dienstag, den 08.09.2020 kam es auf der Ortsentlastungsstraße West in Lambsheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die 18-Jährige Fahrerin eines Renault Twingo befuhr die Straße in Richtung Ortsausgang. Hierbei kam sie nach Zeugenaussagen immer weiter nach links und kollidierte ungebremst mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen Citroen Jumper. Erste Ermittlungen und Zeugenbefragungen ergab, dass die Fahrerin wohl abgelenkt war. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der 35-Jährige Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Unfallaufnahme und Reinigung wegen ausgetretener Betriebsstoffe für ca. 1 Stunde in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 EUR geschätzt.

