Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots)

Am 28.07.2020 wurde im Zeitraum von 09:00 bis 11:00 Uhr durch eine Gruppe von Beamten in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim/Sand eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen dieser mussten 7 Fahrzeugführer wegen nicht oder nicht vorschriftsmäßig angelegten Sicherheitsgurtes beanstandet werden. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bei einer weiteren Kontrolle im Bereich der Herxheimer Straße in Freinsheim kam es hingegen zu keinerlei Beanstandungen - alle kontrollierten Fahrzeugführer verhielten sich vorbildlich.

