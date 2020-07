Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Opel beschädigt

Meppen (ots)

Gestern in der Zeit von 08:50 Uhr bis 09:10 Uhr, kam in Meppen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lathener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer Opel Meriva an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmen. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter 05931/9490 entgegen.

