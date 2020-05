Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Mit Gehstock zugeschlagen

Warstein (ots)

Mittwoch (27. Mai), gegen 13.30 Uhr, kam es im Bereich des Marktplatzes zu einem Streit zwischen einem 62-jährigen und 59-jährigen Mann aus Warstein. Grund waren Einkäufe in einem Supermarkt, die der 62-Jährige für den 59-Jährigen erledigen sollte. Nach ersten Erkenntnissen soll der 59-Jährige den Gehstock des 62-Jährigen in Folge der Auseinandersetzung verwendet haben, um diesen damit zu schlagen. Der 59-Jährige gab hierzu an, dass er zuvor von seinem Kontrahenten geschlagen worden sei. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

