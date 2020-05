Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Unfall mit geparktem Auto

Geseke (ots)

Auf der Alfred-Sollmann-Straße ist am Mittwochnachmittag, gegen 15:05 Uhr, eine 77-jährige Frau mit ihrem VW gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren. Sie war in Richtung Schneidweg unterwegs, als sie nach eigenen Angaben kurz abgelenkt war und daher mit dem am Fahrbahnrand abgestellten Auto kollidierte. Leicht verletzt wurde die Fahrerin ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14000 Euro. (wo)

