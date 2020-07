Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200723-2-pdnms Diebstahl eines gesicherten Schlaubootes

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Unbekannte entwendeten von einem Lagerplatz neben einer Steganlage am Jungmannufer ein Schlauchboot der Marke LODESTAR. Das Boot war mittels ei-nes Stahlseils und einem Schloss gesichert. Das Schlauboot ist grau mit blauen Strei-fen sowie der blauen Aufschrift "LodeStar" und misst 3,20m in der Länge und 1,20m in der Breite. Die Schadenshöhe beträgt 400,--EUR. Die Polizei erbittet Hinweise zur Aufklä-rung der Tat unter Tel.: 04642/9655902.

