POL-NMS: 200722-1-pdnms Diebe im Zeltlager, RD

Rendsburg/Die Schülerinnen und Schüler des Rendsburger Primaner Ruderclubs waren über das Wochenende (18./19.07) auf dem Gelände im Wickenhagenweg im Rahmen eines Zeltlagers untergebracht. Am Samstagabend waren sie in der Zeit von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr zunächst am Wasser der Obereider. Als sie anschließend zu ihren Zelten zurückkamen, standen die zuvor geschlossenen Zelte offen und es fehlten mehrere Gegenstände. Zu dem Diebesgut gehören Sportkleidung, elektronische Geräte, persönliche Unterlagen wie Bahncard sowie Sporttaschen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Diebstähle geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 04331/205-450 zu melden.

