Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto aufgebrochen - Diebesgut liegt im Vorgarten

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker haben sich in der Nacht zum Donnerstag in Erfenbach an einem Pkw zu schaffen gemacht. Das Diebesgut fand die Fahrzeughalterin später in einem Vorgarten. Die 37-Jährige stellte am Donnerstagmorgen fest, dass jemand Dokumente und eine Jacke aus ihrem Wagen gestohlen hatte. Den Dieben war es offensichtlich gelungen, eine Autotür aufzuknacken. Der Pkw parkte in der Straße Stauchwiesen. In einem benachbarten Vorgarten fand die 37-Jährige ihre Sachen wieder. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fehlt nichts. Die Polizei hat eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

