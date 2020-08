Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz Binsfeldsee (46/1608)

Ludwigshafen (ots)

16.08.2020, 21:50 Uhr

Am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 23jährigen Otterstädters. Dieser parkte mit seinem BMW auf dem Parkplatz Binsfeldsee und wurde in seinem Fahrzeug sitzend Zeuge davon, wie eine Peugeot-Fahrerin mit Mannheimer Kennzeichen beim Verlassen des Parkplatzes mit dem Heck seines Fahrzeugs kollidierte. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 500EUR an dem BMW. Den Hinweis auf den Kontakt der Fahrzeuge konterte die Unfallverursacherin frech mit den Worten "Pech gehabt" und verließ die Unfallörtlichkeit in ihrem Fahrzeug. Der Geschädigte konnte ihr noch bis Mannheim nachfahren, dort verlor er sie jedoch aus den Augen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Unfallverursacherin konnte an ihrer Wohnanschrift in Mannheim von der Polizei nicht angetroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

