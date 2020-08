Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Lambsheim) - Bedrohung mit Schreckschusswaffe-Geschädigte gesucht-

Lambsheim (ots)

Am 16.08.2020, gegen 19.35 Uhr, kommt es am Lambsheimer Nachtweideweiher zu einer Situation, wonach die beiden bislang unbekannten Geschädigten von einem 44-jährigen Mann aus Bad Dürkheim mit einer Schreckschusswaffe bedroht wurden. Der Beschuldigte konnte noch vor Ort angetroffen werden, auch die Schreckschusswaffe konnte bei ihm festgestellt und durch die Polizeibeamten sichergestellt werden. Die beiden Geschädigten meldeten dies dem Sicherheitspersonal, entfernten sich jedoch vor Eintreffen der Polizeibeamten. Die beiden Geschädigten werden gebeten, sich bei der Polizei in Frankenthal oder Polizeiwache Maxdorf zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

