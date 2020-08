Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Geschwindigkeitskontrollen vom 10. bis 16.08.2020

Kreis Viersen (ots)

Zumindest der Anfang der neuen Woche soll noch sehr heiß werden. Das ist kein Grund, um die Nerven zu verlieren und zu rasen oder einen heißen Reifen zu fahren. Fahrtwind ist nicht alles. Der kühle Kopf kann auch von der Erkenntnis kommen, dass Rasen gefährlich ist. Für jeden selbst und auch für andere. Und auch die Möglichkeit, beim Rasen erwischt zu werden und bezahlen zu müssen, ist keine gute Aussicht. Also besser immer und überall angepasst fahren. Denn die Polizei kontrolliert. Und von den geplanten Kontrollstellen nennt die Polizei jeden Tag nur eine - ohne Angabe einer Uhrzeit. Erwischt werden kann man also zu jeder Zeit an jedem Ort. Hier sind die Planungen für die kommende Woche:

Montag, 10. August: Viersen, Waldnieler Straße

Dienstag, 11. August: Nettetal-Breyell, L 29 / Dülkener Straße, Höhe Lötsch

Mittwoch, 12. August: Kempen-Unterweiden, K 11 / Krefelder Weg

Donnerstag, 13. August: Tönisvorst-St. Tönis, L 362 / Nüss Drenk

Freitag, 14. August: Niederkrüchten, Erkelenzer Straße / Pannenmühle

Samstag, 15. August: Willich, L26n / Düsseldorfer Straße

Sonntag, 16. August: Kempen-Klixdorf, Mülhauser Straße

/hei(669)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Heike Ahlen

Telefon: 02162/377-1194

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell