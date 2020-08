Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Nach tödlichem Verkehrsunfall mit Pedelecfahrer: Anzeige wegen Unterlassener Hilfeleistung- Polizei sucht Zeugen

Grefrath: (ots)

Am Samstag starb ein 92-jähriger Pedelecfahrer nach dem Zusammenstoß mit einem Auto. Wir hatten in unserer Meldung 658 am 3.8. über den Verkehrsunfall berichtet. Nach wie vor sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass eine Autofahrerin/ein Autofahrer sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß aus Richtung Kempen kommend der Unfallstelle näherte. Der Autofahrer stand derweil auf der Straße und versuchte vergeblich, den Notruf zu erreichen, was ihm nicht gelang. Der Autofahrer rief und winkte dem Herannahenden zu, um ihn zu bitten, Hilfe zu alarmieren. Der oder die Autofahrerin aber wendete vor der Unfallstelle und fuhr zurück, ohne sich um den Verletzten oder das Hilfebegehren zu kümmern. Dieses Verhalten hat die Rettungsalarmierung für den schwerstverletzten Senior verzögert. Die Polizei hat eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung erstattet. Leider kann der unfallbeteiligte Autofahrer keine weiteren Angaben zu dem wegfahrenden Auto machen, da er unter Schock stand. Daher bitten die Ermittler um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (665)

