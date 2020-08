Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 34-Jähriger aus der LVR-Klinik geflohen (Nachtrag)

Viersen-Süchteln (ots)

Ein 34-Jähriger, der nach PsychKG in der LVR-Klinik in Süchteln untergebracht ist, hat wie berichtet heute Vormittag das Gelände verlassen. Er konnte heute Nachmittag in der Viersener Innenstadt angetroffen werden und wurde wieder in die LVR-Kliniken gebracht. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise und die Mithilfe der Bevölkerung.

