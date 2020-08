Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Linienbusunfall in Viersen - Fahrer mit grünem Kleinwagen gesucht

Viersen: (ots)

Nachdem die bisherigen Ermittlungen ergebnislos waren, bittet die Polizei jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe. Am Samstag, 01.08.2020, ereignete sich gegen 10.15 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Gladbacher- und Bebericher Straße in Viersen. Ein Linienbus musste beim Einfahren in die Kreuzung stark abbremsen, um eine Kollision mit einem Auto zu vermeiden. Eine 73-Jährige im Bus befindliche Viersenerin stürzte durch das starke Abbremsen von ihrem Fahrgastsitz und verletzte sich. Sie wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Gesucht wird der Fahrer eines grünen Kleinwagens, der möglicherweise Angaben zum Unfall machen kann. Dieser soll sich zum Bremszeitpunkt ebenfalls in dem Kreuzungsbereich befunden haben. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Fahrer des Kleinwagens bitte unter der Tel. 02162/377-0. /vE (664)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell