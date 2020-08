Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Polizei sucht Radfahrer und Zeugen nach Unfall mit Linienbus

Willich-Schiefbahn: (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:35 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es befanden sich etwa 15 Fahrgäste in dem Bus. Nach Angaben des beteiligten Linienbusfahrers war er auf der Linsellestraße unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 2 habe ihn trotz Gegenverkehrs überholt. Um zu verhindern, dass der Radfahrer mit dem entgegenkommenden Auto kollidiert, habe er den Bus nach rechts gelenkt und dadurch eine Straßenlaterne touchiert. Laterne und Bus wurden erheblich beschädigt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Radfahrer, der ohne seine Personalien zu hinterlassen, weiter fuhr. Der Busfahrer hatte den Radfahrer nach dem Unfall noch angesprochen und gebeten, auf das Eintreffen der Polizei zu warten, was dieser ignorierte. Er war etwa 25-30 Jahre alt und hatte dunkle Haare und helle Haut. Er trug ein blaues T-Shirt und Shorts. Er war auf einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Der entgegenkommende Autofahrer wird gebeten, sich als Zeuge zu melden. Hinweise auf den Radfahrer nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats gerne unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (666)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell