Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Gleich zwei Widerstände gegen Polizeibeamte am Samstag

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Nachdem am Samstag, den 15.08.2020, gegen 16:14 Uhr in der Eisenbahnstraße eine verdächtige Person gemeldet wird, soll diese durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Der 52-jährige Ludwigshafener flüchtet zunächst fußläufig, kann dann aber nach kurzer Verfolgung durch die Polizeibeamten eingeholt werden. Da sich die Person aggressiv und unkooperativ zeigt, sollen dieser Handfessel angelegt werden. Hiergegen wehrt sich der Beschuldigte heftig. Die Person wird schließlich zur Dienststelle verbracht. Nach Klärung der Identität und nachdem sich die Person beruhigt hat, kann sie die Dienststelle verlassen.

Ebenfalls am Samstag (15.08.2020), gegen 20:28 Uhr, wird die Polizei nach Meldung einer aggressiven Person im Foltzring durch den Kommunalen Vollzugsdienst tätig. Nachdem ein 30-jähriger Frankenthaler einem Platzverweis nicht nachkommt und sich gegenüber allen beteiligten Einsatzkräften aggressiv zeigt, wird er durch die Polizeibeamten zunächst gefesselt. Im Rahmen der Verbringung zur Dienststelle spuckt der Beschuldigte in Richtung der Polizeibeamten, beleidigt und bedroht diese und versucht sie zu verletzten. Der Beschuldigte wird in Gewahrsam genommen. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Beschuldigten wird ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeibeamten bleiben in beiden Fällen unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)



Telefon: 06233/313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell