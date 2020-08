Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - brennender SUV (05/0101) 16.08.2020, 00:30 - 00:45 Uhr

Speyer (ots)

Die Feuerwehr und Polizei Speyer wurden zu einem brennenden PKW in der Straße im Erlich gerufen. Als die Polizei eintraf, stand der SUV bereits völlig in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die anliegenden Tannen und Fahrzeuge verhindern. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in unmittelbarere Nähe der Straße im Erlich zu diesem Zeitpunkt nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232-1370 entgegen.

