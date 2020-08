Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Betrunkener Fahrradfahrer

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, teilt ein Zeuge einen vermutlich betrunkenen Fahrradfahrer mit. Der besagte Radfahrer, ein 39-jähriger Mann, konnte aufgrund der Angaben des Zeugen in der Kurpfalzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte bereits Alkoholgeruch bei dem Radfahrer wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad wurde präventiv sichergestellt. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Da der 39-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

