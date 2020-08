Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Verkehrsunfallflucht (31/1608)

Harthausen (ots)

15.08 - 16.08.2020, 13:00 - 10:35 Uhr

Zwischen Samstag und Sonntag kam es in der Speyerer Straße in Harthausen zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines dort am Fahrbahnrand parkenden Mercedes E230. Der dort zwischen den Einmündungen Johannesstraße und Zwerchgasse abgestellten Pkw wurde vermutlich durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer an dem zur Fahrbahn zeigenden Heck der Fahrerseite beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000EUR. Die Polizei sucht Anwohner / Zeugen, die Hinweise zu dem derzeit unbekannten Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

