Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Hausfriedensbruch, Ladendiebstahl und Beleidigung auf Tankstellengelände (16/0909)

Speyer (ots)

09.09.2020, 08:21 Uhr

Aufgrund seines Auftretens auf einem Tankstellengelände an der Kreuzung Rauschendes Wasser am Mittwochmorgen ermittelt die Polizei gegen einen 58-jährigen Mann aus Speyer wegen Hausfriedensbruch, Ladendiebstahl, und Beleidigung. Der Speyerer betrat zunächst trotz bestehendem Hausverbot den Verkaufsraum der Tankstelle. Dort wurde er von einer Angestellten beim Entwenden einer Zahnpasta ertappt. Als diese ihn ansprach, begann er sie zu beleidigen. Auch die hinzugezogenen Polizeibeamten wurden von dem Beschuldigte mehrfach lautstark beleidigt. Dies konnte von mehreren Kunden wahrgenommen werden. Da sich der 58-Jährige vor Ort weiterhin aggressiv und beleidigend gegenüber den Beamten gebar, wurde er festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Hier erlangte die Polizei Kenntnis über einen Vorfall vom 01.09, bei welchem der Festgenommene einen 64-jährigen Speyerer im Domgarten bedrängt und so genötigt haben soll. Auch diesbezüglich wurden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Nachdem sich der Beschuldigte auf der Dienststelle wieder beruhigte, konnte er letztlich aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werde.

