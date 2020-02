Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Handtaschenräuber festgenommen

Paderborn (ots)

(mb) Kurz nach einem Handtaschenraub an der Borchener Straße hat die Polizei am Sonntagvormittag einen Tatverdächtigen (21) festgenommen.

Eine 65-jährige Frau ging gegen 11.00 Uhr auf dem Gehweg an der Borchener Straße stadteinwärts. Auf dem Parkplatz vor der Synagoge näherte sich von hinten ein Mann und ergriff die Handtasche der Frau. Durch das heftige Reißen des Täters stürzte die Frau und verletzte sich. Der Räuber flüchtete mir der Tasche, sprang über den Zaun an den Bahngleisen und lief entlang der Gleise in Richtung Hauptbahnhof. Eine Zeugin hatte den Täter bis zum Zaun an der Bahnstrecke verfolgt und sofort die Polizei alarmiert. Das verletzte Opfer musste noch am Sonntag zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Im Zuge der Fahndung nach dem Täter entdeckten Polizeibeamte den flüchtenden Mann an der Florianstraße. Wie sich später herausstellte hatte er das Geld aus der Handtasche gestohlen und die Tasche unter einen abgestellten Zug geworfen. Dann war er über die Bahngleise und einen Hinterhof zur Bahnhofstraße gelangt. Die Beamten liefen dem Tatverdächtigen nach und konnten ihn an der Fürstenbergstraße stellen. Der 21-Jährige wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. In seiner Vernehmung gab der bereits vorbestrafte Drogenkonsument zu, die Handtasche geraubt zu haben.

Am Montag stellte die Staatsanwaltschaft den Antrag auf Haftbefehl. Der Tatverdächtige wird dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt.

