Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 7-jähriges Kind beim Abbiegen Übersehen und leicht verletzt (15/0909)

Speyer (ots)

09.09.2020, 07:15 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 7-jährigen Kind auf seinem Fahrrad und einem Pkw kam es am Mittwoch gegen 07:15 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße / Einmündung Josef-Schmitt-Straße. Ein Citröen-Fahrer bog von der Theodor-Heuss-Straße nach rechts in die Josef-Schmitt- Straße ab und übersah dabei das vorfahrtsberechtigte Kind, welches gerade auf dem dortigen Fahrradüberweg querte. Das Kind stürzte und verletzte sich an der Nase. Da das Kind jedoch die ihm vom Unfallverursacher angebotenen Hilfe vor Ort ablehnte, kam es zu keinem Personalientausch. Der Klassenlehrer des gestürzten Kindes meldete den Unfall jedoch nach. Der Citroen-Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zudem werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Citroen / dem Fahrer bzw. dem Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell