POL-PDLU: Speyer - Mit technisch veränderten Rollern ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs (53/1009)

10.09.2020, 20:50 Uhr

Am Donnerstag gegen 20:50 Uhr führt die Polizei eine Verkehrskontrolle mit zwei jugendlichen Rollerfahrern an der Kreuzung Waldseer Straße / Spaldinger Straße durch, nachdem an einem Roller das Abblendlicht nicht funktionierte. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass beide Roller technisch verändert wurden, um die Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen. Die zwei 15-Jährige Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis räumten bei der Kontrolle ein, dass ihrer Mofas durch technische Veränderungen statt der max. zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h nun ca. 60 km/h schnell fahren. Hierdurch wurde die Fahrzeugart der Mofas geändert. Sie sind nunmehr als Leichtkrafträder einzustufen, für deren Betrieb die Jugendlichen keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen konnten. Gegen sie wurden deshalb Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Eltern der Beiden wurden über das Verhalten ihrer Sprösslinge in Kenntnis gesetzte. Sie holten diese an der Kontrollörtlichkeit ab und kümmern sich um die Wiederherstellung des Ursprungzustandes der Zweiräder.

