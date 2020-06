Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Einbrecher richtet hohen Sachschaden an

Karlsruhe (ots)

Einen Sachschaden von zirka 6.000 Euro, richtete ein Einbrecher am späten Freitagabend bei einer Firma in der Justus-von-Liebig-Straße in Östringen an.

Der Eindringling versuchte gegen 23:45 Uhr über eine Glastür zum Verkaufsraum zu gelangen. Als er an der gut gesicherten Tür scheiterte, schlug er kurzer Hand das Sicherheitsglas eines Fensters neben der Eingangstür mit brachialer Gewalt ein. Durch das nun geöffnete Fenster verschaffte er sich so Zutritt in den Verkaufsraum. Hier werden Schubladen und Schränke geöffnet und durchsucht. Vermutlich aufgrund der laufenden Alarmanlage verlässt der Eindringling ohne Beute das Gebäude. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie der Täter über den Gemeindeverbindungsweg zwischen Mingolsheim und Östringen flüchtig ging.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad-Schönborn unter der Telefonnummer 07253/80260 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

