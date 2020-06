Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Mit Handy und Drogen am Steuer gefahren

Ulm (ots)

Dass der 21-Jährige während der Fahrt mit dem Handy am Ohr telefonierte, konnte er nicht mehr leugnen. Er war so der Streife entgegen gefahren, worauf diese wendete und eine Kontrolle durchführte. Er hatte aber noch etwas zu verbergen. Sein Verhalten vor Ort brachte die geschulten Polizeibeamten auf die Spur. Ein Test bestätigte den Konsum von Drogen. Unter dem Fahrersitz wurde ein fertiger Joint aufgefunden. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Er darf bis er wieder nüchtern ist, kein Kraftfahrzeug mehr führen. Er wird wegen zwei Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht und es erfolgt ein Bericht an die Führerscheinstelle.

