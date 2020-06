Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mit voller Dröhnung Auto gefahren

Ulm (ots)

Weil das Auto vor ihr in starken Schlangenlinien gelenkt und sehr langsam gefahren wurde, rief eine Autofahrerin die Polizei. Die gerufene Streife konnte den Audi in der Stuttgarter Straße kontrollieren. Unter Alkoholeinfluss stand der 51-jährige Fahrer nicht. Er räumte aber ein, dass er verschiedene Medikamente eingenommen hatte. Nach der Durchführung eines Urintests gestand er auch die Einnahme verbotener Rauschgifte. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein wurde einbehalten. Da er erhebliche persönliche Probleme hatte, wurde er auf eigenen Wunsch in eine Klinik gebracht.

