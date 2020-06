Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Zu schnell bei Nässe

Zwei Verletzte und rund 10.000 Euro Schaden forderte am Freitagmorgen ein Unfall bei Eberhardzell.

Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 19-Jähriger bei Oberessendorf von der B465 auf die B30 auf. Dabei passte er mit seinem BMW die Geschwindigkeit nicht dem Wetter und der Straße an. Bei starkem Regen geriet das Auto ins Schleudern und der Fahrer verlor die Kontrolle. Er stieß mit einem Mercedes zusammen, mit dem ein 61-Jähriger auf der linken Spur der B30 aus Richtung Ravensburg unterwegs war. Beide Fahrzeuge schleuderten über die Gegenfahrspur in einen angrenzenden Acker. Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den Autos auf jeweils 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch dürfte ein Flurschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden sein.

Tipp der Polizei: Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger, die Schleudergefahr größer. Wenn sich ein Wasserfilm auf der Straße gebildet hat und die Geschwindigkeit zu hoch ist besteht die Gefahr von Aquaplaning. Dann fehlt dem Reifen die Bodenhaftung komplett. Die einzige Möglichkeit, diese Gefahr zu mindern, ist langsamer zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

