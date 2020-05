Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg

Moorbrand

Bad Segeberg (ots)

Am 04.05.2020, gegen 14.30 h, gerieten ca. 4-5 Hektar des Naturschutzgebietes Henstedter Moor, Ortsteil Rhen, in Brand. Wehren aus dem gesamten Kreisgebiet waren bis in den späten Abend im Löscheinsatz.

Das dortige Naturschutzgebiet wird rege von Spaziergängern frequentiert. Am Brandtag und am Tag zuvor herrschte trockenes, teilweise sonniges Wetter. Der Boden und die Gräser des Moores waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs sehr trocken. Nicht auszuschließen ist eine fahrlässige Brandstiftung durch Unachtsamkeit, z.B. durch eine weggeworfene Zigarettenkippe. Diese Einschätzung teilt die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Brandausbruchsort befindet sich am Wanderweg, vom Tennisheim an der Wilstedter Straße aus gesehen, ca. 300m ins Naturschutzgebiet hinein.

Hinweise an die Kriminalpolizei Norderstedt unter 040-528060.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell