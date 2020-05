Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Brand eines Pkw - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in der Feldstraße zum Brand eines Autos gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang unbekannter Ursache um kurz nach Mitternacht ein Mercedes in Brand.

Zeugen informierten gegen 00:24 Uhr über Notruf Feuerwehr und Polizei.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr griff das Feuer auf einen weiteren Pkw über.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache und Sachschadenshöhe übernommen.

Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung oder verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes geben können.

Hinweise nehmen die Beamten unter 04101 2020 entgegen.

