Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8, Schlierbach - 40-Tonner stillgelegt

Erhebliche Mängel hatte ein Sattelzug bei Schwerlastkontrollen der Polizei am Donnerstag bei Schlierbach und bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Die Beamten kontrollierten auf der B297 bei Schlierbach vier Lastwagen und deren Fahrer. Hier entsprach alles den Vorschriften, weshalb es nichts zu beanstanden gab.

Gleich mehrere Verstöße wies ein slowenischer Sattelzug auf, der mit Gefahrgut beladen war. Dessen Fahrer war auf der A8 in Richtung München unterwegs und die Polizei kontrollierte ihn bei Gruibingen. An dem Fahrzeug war der Rahmen mehrfach gebrochen. Drei Reifen waren soweit abgefahren, dass bereits die Karkasse zum Vorschein kam. Die Fässer mit Gefahrgut, rund 15 Tonnen, waren komplett ungesichert. Die Polizei legte den verkehrsunsicheren Sattelzug still. Der Fahrer durfte nicht mehr weiterfahren und musste eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich hinterlegen.

Ein weiterer Fahrer war mit einem Kleinbus mit Anhänger unterwegs. Er hatte mehrere Fahrgäste an Bord, aber keine Genehmigung im grenzüberschreitenden Linienverkehr. Außerdem beförderte er auf dem Anhänger ein Auto, weshalb wiederum Vorschriften des Güterverkehrs gelten. Im Lastwagen war kein Kontrollgerät eingebaut, weshalb auch der Nachweis über die Lenk- und Ruhezeiten fehlte. Auch dieser Fahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

+++1076347

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell