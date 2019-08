Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall durch Warnbakenfuß

Laufeld (ots)

Am Samstagabend, 10.08.19, gegen 23.15 Uhr, überfuhren insgesamt 5 Fahrzeuge den schwarzen Standfuß einer Warnbake auf der A 1. Der Standfuß lag auf der Fahrspur in Fahrtrichtung Saarbrücken im Bereich Laufeld, in Höhe der Brücke Dierfelder Weg. Es ist derzeit unklar, wie der Standfuß auf die Fahrbahn gelangen konnte. Drei Fahrzeuge wurden an Reifen und Achse so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiautobahnstation Schweich unter Tel.: 06502/91650 oder pastschweich@polizei.rlp.de.

