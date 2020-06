Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Reiterin stürzte schwer auf Übungsplatz

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 17.30 Uhr, befand sich die 20-Jährige auf dem Reitplatz. Sie macht mit der 9-jährigen Stute Sprungübungen. Das Pferd scheute dann plötzlich, als es an einem Hindernis vorbei sollte. Das Pferd schlug nach hinten aus. Dadurch hob es die Reiterin aus dem Sattel und prallte gegen einen Balken. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen, so dass sie mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden musste.

