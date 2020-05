Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen

Landkreis Tuttlingen) Diebstahl von Baustellenmaterial (30.04.-04.05.2020)

Deilingen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, in der Straße "An der Steig" von einer Baustelle drei Umleitungsschilder sowie zwei rote Warnlampen. Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Personen, die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426/91366-0, in Verbindung zu setzen.

