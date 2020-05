Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Renquishausen

Landkreis Tuttlingen) Flurschaden durch Motocross-Fahrer - Polizei sucht Zeugen (04.05.2020)

Renquishausen (ots)

Ein Jagdpächter teilte der Polizei am Montag mit, dass in den letzten Wochen wieder verstärkt Motocross-Fahrer im Waldgebiet Renquishausen unterwegs seien und Flurschäden in Höhe von mehreren hundert Euro verursachen. An den Motorrädern seinen entweder keine amtlichen Kennzeichen angebracht oder die Kennzeichen seien abgedeckt oder deutlich nach oben gebogen. Bei der Suche nach den Motorradfahrern und ihren lauten Maschinen braucht die Polizei die Unterstützung der Bevölkerung. Wer die Motocross-Fahrer gesehen hat oder kennt und sachdienliche Hinweise zu Personen und Maschinen geben kann, wird gebeten sich beim Polizeiposten Mühlheim unter der Tel. 07463/9961-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell