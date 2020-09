Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall im Gegenverkehr - Fahrbahnsperrung für Bergungsarbeiten

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstag, 10.09.2020, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 524, in Richtung Auffahrt zur B9 zwischen Mutterstadt und Limburgerhof, zum Zusammenstoß zweier PKWs, die sich entgegen fuhren. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Für die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn für circa 30 Minuten halbseitig gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

