POL-ESW: Pressebericht 12.11.2019

Wildunfall

Am Montagabend gegen 22.00 Uhr kollidierte eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Wehretal auf der Landstraße L 3424 zwischen Röhrda und Langenhain mit einem Wildschwein. An dem Pkw der Frau entstand 2000 Euro Sachschaden, das Tier verschwand nach der Kollision im Wald.

27-jähriger Pkw-Fahrer nimmt 26-jährigem Pkw-Fahrer die Vorfahrt

Am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die Bundesstraße B 249 vom Weidenhäuser Kreuz kommend, in Richtung Eschwege. Ein 27-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf, der mit seinem Pkw von der Landstraße in Niederhone nach links auf die B 249 in Richtung Weidenhäuser Kreuz einbiegen wollte, übersah den vorfahrtberechtigten 26-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in 2300 Euro.

Mülltonnenbrand

Montagmittag gegen 12.00 Uhr bemerkte eine Verkehrsteilnehmerin beim Befahren der Sudetenstraße in Bad Sooden-Allendorf starke Rauchschwaden hinter einem Wohnhaus. Der Frau kam das Ganze komisch vor, so dass sie schließlich hinter dem Wohnhaus nachsah und etwa 10 m abseits des Hauses zwei Mülltonnen vorfand, die vollständig brannten. Die Frau alarmierte daraufhin sofort die Feuerwehr, die beide Mülltonnen schnell ablöschen konnten. Letztlich brannten aber beide Tonnen samt Inhalt vollständig aus. Wie die Tonnen in Brand geraten sind, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Sachschaden an den beiden Tonnen beträgt 100 Euro. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Auffahrunfall

Montagmittag gegen 13.40 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in Witzenhausen. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Göttingen, welche die Straße "Am Eschenbornrasen" in Richtung Norden befuhr, erkannte zu spät, dass ein vor ihr fahrender Klein-Lkw an der Einmündung "Am Stieg" verkehrsbedingt anhalten musste. Die 37-Jährige fuhr daraufhin auf den Klein-Lkw, der von einem 61-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde, auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro an dem Pkw, der Lkw kam mit 500 Euro Schaden davon.

Parkplatzrempler

Am Montagmittag gegen 12.20 Uhr übersah eine 78-jährige Pkw-Fahrerin aus Göttingen beim Rückwärtsrangieren von einem Parkplatz in der Steinstraße den Pkw eines 61-Jährigen aus Witzenhausen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

