Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Flucht: Wagen war gestohlen - Polizei stellt die drei Fahrzeuginsassen

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht, der sich am Donnerstag, 15. Oktober, gegen 15.30 Uhr in Bonnenbroich-Geneicken auf der Bonnenbroicher Straße ereignet hat, hat die Polizei die geflohenen Fahrzeuginsassen - zwei Männer im Alter von 40 und 36 Jahren sowie eine 40-jährige Frau - am Schloss Rheydt stellen können. Der Wagen, mit dem die drei Personen unterwegs waren, lag im Fahndungsbestand der Polizei als gestohlen ein. Auch die an dem VW Caddy angebrachten Kennzeichen stammten aus einem Diebstahl. Bei dem 36-Jährigen fanden Polizisten einen Schlagring sowie Heroin.

Mit dem VW hatten sie auf der Bonnenbroicher Straße einen vorbeifahrenden BMW touchiert. Als dessen Fahrer die Hinzuziehung der Polizei erwähnte, lief der andere Fahrer zu dem VW zurück und flüchtete mit dem Wagen vom Unfallort. Der BMW-Fahrer nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Nachdem der VW von einem Poller in einer Hofdurchfahrt an der Schlossstraße aufgehalten worden war, setzten die drei Insassen die Flucht zu Fuß fort. Polizisten konnten sie jedoch wenig später am Schloss Rheydt stellen. Bei der Durchsuchung der Personen entdeckten die Polizisten bei dem 36-Jährigen einen Schlagring sowie mehrere Tütchen Heroin.

Die Polizisten stellten den Pkw, das Rauschgift und den Schlagring sicher und brachten die drei Verdächtigen zur Wache. Den beiden Männern wurden mit Blick auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum Blutproben entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Personen entlassen.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Zu klären ist dabei unter anderem auch noch die Frage, welcher der beiden Männer gefahren ist. Die Frau soll auf dem Beifahrersitz gesessen haben. Alle drei Insassen besitzen keine Fahrerlaubnis. (ds)

