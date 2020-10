Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Weitere Einbruchsdelikte in Bonnenbroich-Geneicken

Mönchengladbach (ots)

Weitere Einbruchsdelikte im Stadtteil Bonnenbroich-Geneicken sind der Polizei Mönchengladbach angezeigt worden.

So hebelte ein unbekannter Täter am Donnerstag, 15. Oktober, zwischen 7.30 und 8 Uhr an der Geneickener Straße an einer Doppelhaushälfte ein Fenster auf und kletterte in das Gebäude. Der Einbrecher erbeutete Bargeld, eine Sporttasche und eine Playstation. Der Täter verließ den Tatort über das von ihm gewaltsam geöffnete Fenster.

Ebenfalls an der Geneickener Straße hebelte ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14. Oktober, 18.20 Uhr, und Donnerstag, 15. Oktober, 17.30 Uhr, an einem Einfamilienhaus ein Fenster auf. Schmuck und Münzen erbeutete der Einbrecher. Auch in diesem Fall erfolgte die Flucht durch das Fenster.

Die Polizei Mönchengladbach ermittelt in diesen Fällen, prüft auch mögliche Zusammenhänge mit vorangegangenen Einbruchsdelikten in diesem Stadtteil und bittet um Zeugenhinweise sowie die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

