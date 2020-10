Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Einbruch im März: DNA-Spuren führen zur Festnahme - 25-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

In Venn am Göckelsweg war es am 20. März zu einem Einbruch gekommen. Jetzt hat die Polizei Mönchengladbach einen 25-jährigen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz festnehmen können. Der Haftrichter ordnete am Donnerstag, 15. Oktober, Untersuchungshaft an.

Bei der Tat war an jenem Freitag im März zwischen 8.15 und 10 Uhr morgens an dem Einfamilienhaus ein Rollladen hochgeschoben und die Terrassentür mit einem Stein eingeschlagen worden. Schmuck und Bargeld gehörten damals zur Beute.

Sowohl an der Terrassentür als auch am Stein konnten Polizeibeamte DNA-Spuren sichern, die nach Auswertung im Landeskriminalamt auf den 25-Jährigen als mutmaßlichen Täter schließen ließen. In der Folge wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt, doch zunächst konnte er nicht gefasst werden.

Im Zuge einer Personenkontrolle nahmen Polizisten den Gesuchten nun aber an diesem Mittwoch im Hans-Jonas-Park fest. Der Mann kam zunächst ins Polizeigewahrsam, wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt und landete dann in Untersuchungshaft. (ds)

