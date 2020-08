Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW in Innenstadt beschädigt

Germersheim (ots)

Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Königstraße mindestens einen geparkten PKW, indem sie den Außenspiegel gewaltsam herausbrachen. Es liegen Hinweise vor, dass weitere PKW auf die gleiche Art demoliert wurden, ohne dass dies polizeilich angezeigt wurde. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, und weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

